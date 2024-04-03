Бажанов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажанов Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бажанов Василий Георгиевич

Мать: Алпеева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.?

Дочь: Бажанова Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Бажанова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалагина Ольга Винарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажанова Наталья

Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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