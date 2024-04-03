Бажанов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.?
Дочь: Бажанова Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Бажанова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бажанова Наталья
Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область