Буренин Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренин Никита Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

12.01.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
12.01.1917
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