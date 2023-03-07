Сыкчина Маремьяна Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Василиса Денисова
Отец ребёнка: Сыкчин Денис Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Сыкчин Карп Денисов
Отец ребёнка: Сыкчин Денис Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1725
Отец ребёнка: Сыкчин Денис Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721