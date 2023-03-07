Сыкчина Маремьяна Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчина Маремьяна Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1685 и 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Василиса Денисова

Отец ребёнка: Сыкчин Денис Герасимов

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Сыкчин Карп Денисов

Отец ребёнка: Сыкчин Денис Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Сыкчин Ларион Денисов

Отец ребёнка: Сыкчин Денис Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Денис Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721
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