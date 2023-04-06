Авербах (Кац) Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авербах (Кац) Евдокия Борисовна

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Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Авербах Яков

Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Авербах Самуил Давидович

Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович

Russia
Рождение ребёнка
1903

Сын: Авербах Марк Давидович

Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1907

Дочь: Авербах Лидия

Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авербах Белла

Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович

Смерть
Около 1955
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