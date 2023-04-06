Авербах (Кац) Евдокия Борисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Авербах Яков
Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович
Russia
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1907
Дочь: Авербах Лидия
Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авербах Белла
Отец ребёнка: Авербах Давид Вениаминович
Смерть
Около 1955