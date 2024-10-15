Кузеванов Прохор Емельянович Или Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1850
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кузеванов Емельян Или Семен
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузеванова Парасковья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кузеванов Василий Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1810
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кузеванов Сергей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кузеванов Григорий Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1850