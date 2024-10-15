Кузеванов Прохор Емельянович Или Семенович 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузеванов Прохор Емельянович Или Семенович

Кузеванов Прохор Емельянович Или Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кузеванов Емельян Или Семен

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузеванова Парасковья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кузеванов Василий Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1810
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кузеванов Сергей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кузеванов Григорий Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.