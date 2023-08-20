Радько Римма Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1944
Отец: Воронин Семён Фёдорович
Мать: Воронина Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Радько Сергей Константинович
Отец ребёнка: Радько Константин Владимирович
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радько Александр Константинович
Отец ребёнка: Радько Константин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно