Семеренко Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1950
Дата смерти07.06.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Семеренко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Круть Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
15.05.1987
Дочь: Семеренко Инна Викторовна
Мать ребёнка: Круть Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семеренко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Круть Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2010