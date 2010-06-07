Семеренко Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеренко Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1950

Дата смерти

07.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Семеренко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Круть Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
15.05.1987

Дочь: Семеренко Инна Викторовна

Мать ребёнка: Круть Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семеренко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Круть Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круть Светлана Алексеевна

Смерть
07.06.2010
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