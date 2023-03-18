Федотова - Груничева Парасковия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова - Груничева Парасковия Дмитриевна

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Место рождения

деревня Любим Череповецкого уезда Вологодской области

Дата рождения

27.10.1903

Дата смерти

07.02.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Любим Череповецкого уезда Вологодской области
Бракосочетание
22.05.1925

Муж: Федотов Дмитрий Павлович

город Череповец Вологодской области
Смерть
07.02.1977
город Москва
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