Федотова - Груничева Парасковия Дмитриевна
Место рождениядеревня Любим Череповецкого уезда Вологодской области
Дата рождения27.10.1903
Дата смерти07.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Любим Череповецкого уезда Вологодской области
Бракосочетание
22.05.1925
город Череповец Вологодской области
Смерть
07.02.1977
город Москва