Щенников Ефим Потапович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти27.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Потап Максимович
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
25.01.1876
Рождение ребёнка
20.10.1877
Сын: Щенников Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.08.1881
Рождение ребёнка
30.10.1883
Рождение ребёнка
20.03.1886
Рождение ребёнка
09.04.1891
Рождение ребёнка
30.04.1895
Рождение ребёнка
14.08.1898
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.08.1916