Щенников Ефим Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩенников Ефим Потапович

Щенников Ефим Потапович

Место рождения

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

27.08.1916

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Жена

1857 г.р.

Дети

1877 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Потап Максимович

Мать: Ирина Ивановна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1876

Жена: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Щенников Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.08.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.10.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.03.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.04.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Екатерина Афанасьевна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.08.1916
Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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