Петрова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1913

Дата смерти

08.11.2003

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1913

Отец: Петров Алексей Петрович

Мать: Петрова Анна Павловна

Рождение ребёнка
16.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачев Анатолий Николаевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
08.11.2003
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