Петрова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1913
Дата смерти08.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1913
Отец: Петров Алексей Петрович
Мать: Петрова Анна Павловна
Рождение ребёнка
16.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазачев Анатолий Николаевич
Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
08.11.2003