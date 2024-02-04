Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Александр Владимирович

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