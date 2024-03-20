Tesdorpf Ludwig — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tesdorpf Ludwig

Место рождения

Lübeck, SH, D

Дата рождения

02.08.1683

Дата смерти

21.01.1744

Пол

Мужской

Отец

1648 г.р.

Мать

1657 г.р.

Жена

1629 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1683

Отец: Tesdorpf Peter Hinrich

Мать: Tesdorff Venna Dorothea

Lübeck, SH, D
Крещение
04.08.1683
Lubeck,Lubeck Freie-Hansestadt,Germany
Бракосочетание
Около 1718

Жена: Tesdorpf Lucia

Рождение ребёнка
07.03.1724

Дочь: Magdalena Margaretha

Мать ребёнка: Tesdorpf Lucia

Работа или профессия
Неизвестно
Lisabon
Kaufmann
Смерть
21.01.1744
Lübeck, SH, D
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