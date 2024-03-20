Tesdorpf Ludwig
Место рожденияLübeck, SH, D
Дата рождения02.08.1683
Дата смерти21.01.1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1683
Отец: Tesdorpf Peter Hinrich
Мать: Tesdorff Venna Dorothea
Lübeck, SH, D
Крещение
04.08.1683
Lubeck,Lubeck Freie-Hansestadt,Germany
Бракосочетание
Около 1718
Жена: Tesdorpf Lucia
Рождение ребёнка
07.03.1724
Дочь: Magdalena Margaretha
Мать ребёнка: Tesdorpf Lucia
Работа или профессия
Неизвестно
Lisabon
Kaufmann
Смерть
21.01.1744
Lübeck, SH, D