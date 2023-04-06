Семенов Терентий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Семенов Петр Онисимов
Мать: Семенова Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Семенов Василий Терентьев
Мать ребёнка: Семенова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Степанида Терентьева
Мать ребёнка: Семенова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Семенова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Настасья Терентьева
Мать ребёнка: Семенова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Семенова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Варвара Терентьева
Мать ребёнка: Семенова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816