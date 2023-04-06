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Семенов Терентий Петров

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Семенов Петр Онисимов

Мать: Семенова Ирина Артемьева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Семенов Василий Терентьев

Мать ребёнка: Семенова Степанида

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Степанида Терентьева

Мать ребёнка: Семенова Степанида

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семенов Осип Терентьев

Мать ребёнка: Семенова Степанида

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Настасья Терентьева

Мать ребёнка: Семенова Степанида

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семенов Михаил Терентьев

Мать ребёнка: Семенова Степанида

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Варвара Терентьева

Мать ребёнка: Семенова Степанида

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Степанида

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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