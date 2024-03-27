Башаров Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башаров Ибрагим

Место рождения

с.Шубино, Сергачского р-на Горьковской

Дата рождения

1888

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сейфетдинов Бяшер

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаридя Якуб Кызы

Рождение ребёнка
17.12.1910

Сын: Ибрагимов Фатех

Мать ребёнка: Фаридя Якуб Кызы

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ибрагимов Ярулла

Мать ребёнка: Фаридя Якуб Кызы

Смерть
1972

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