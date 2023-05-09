Насекин Филипп Разумникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Насекин Разумник
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насекина Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насекина Анна Филипповна
Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насекин Никита Филиппович
Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насекин Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Шестакова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна
Смерть
Неизвестно