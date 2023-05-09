Насекин Филипп Разумникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасекин Филипп Разумникович

Насекин Филипп Разумникович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Насекин Разумник

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насекина Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насекина Анна Филипповна

Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насекин Никита Филиппович

Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насекин Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Шестакова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Насекина Пелагея Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.