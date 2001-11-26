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Дюнин Иван Александрович
Дюнин Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.2001
Пол
Мужской
Отец
Дюнин Александр Александрович
1976 г.р.
Мать
Дюнина (Чумаевская) Мария Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2001
Отец:
Дюнин Александр Александрович
Мать:
Дюнина Мария Николаевна
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