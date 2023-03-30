Половинка Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинка Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Половинка Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
28.10.1978

Дочь: Половинка Дина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинка Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половинка Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

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