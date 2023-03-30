Половинка Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1978
Дочь: Половинка Дина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половинка Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Половинка Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана