Юркин Семён - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Семён -

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Место рождения

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.

Сын: Юркин Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Емельян Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

д. Юркины, д. Тимофеевская (Вятская округа, Кстининский Архангельский приход; Березовский оброчный стан; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк)
Смерть
Неизвестно
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