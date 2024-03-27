(Якупова) Катия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якупова) Катия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ахсянов Константин (Хусяин) Ахметович

Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет

с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Ахсянов Али

Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет

д.Медяна Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ахсянов Хасян

Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Смерть
После 1938
д.Медяна Горьковской обл.
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