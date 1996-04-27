Кутузов Денис 27.04.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутузов Денис

Место рождения

п. Магнитный, Челябинская область, Россия

Дата рождения

27.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

1997 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1996

Отец: Кутузов Сергей

Мать: (Горохова) Галина

п. Магнитный, Челябинская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова
Высшее | Бакалавр
Образование
11.07.2019
ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова
Бракосочетание
10.03.2023

Жена: Кутузова (Мурзина) Юлия

Екатеринбург
Рождение ребёнка
05.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова (Мурзина) Юлия

Екатеринбург

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