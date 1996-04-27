Кутузов Денис
Место рожденияп. Магнитный, Челябинская область, Россия
Дата рождения27.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1996
Отец: Кутузов Сергей
Мать: (Горохова) Галина
п. Магнитный, Челябинская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова
Высшее | Бакалавр
Образование
11.07.2019
ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова
Бракосочетание
10.03.2023
Жена: Кутузова (Мурзина) Юлия
Екатеринбург
Рождение ребёнка
05.08.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутузова (Мурзина) Юлия
Екатеринбург