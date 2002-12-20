Соловьева (Шиляева) Агния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Шиляева) Агния Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1932

Дата смерти

20.12.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932

Отец: Шиляев Андрей

Мать: Шиляева Наталья Павловна

Рождение ребёнка
26.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.11.1959

Дочь: Матвеева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
02.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Алексей Сергеевич

Смерть
20.12.2002
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