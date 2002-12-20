Соловьева (Шиляева) Агния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1932
Дата смерти20.12.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1932
Отец: Шиляев Андрей
Мать: Шиляева Наталья Павловна
Рождение ребёнка
26.01.1956
Рождение ребёнка
01.11.1959
Дочь: Матвеева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Соловьев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
02.02.1966
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2002