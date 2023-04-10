Филинов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филинов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Богатырева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Филинова Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филинова Зинаида Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
с.Верхотор Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
Смерть
Неизвестно
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