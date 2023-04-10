Филинов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Богатырева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Филинова Зинаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
с.Верхотор Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
Смерть
Неизвестно