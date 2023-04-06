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Ульянков Василий Федорович

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

31.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ульянков Федор Васильевич

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.05.1942
Котлас, Котлас, Архангельская область
Котласский РВК, Архангельская обл., Котласский р-н Воинское звание гв. мл. лейтенант; лейтенант; мл. лейтенант; ефрейтор Воинская часть 1013 сп 285 сд 285 стрелковая дивизия 1013 стрелковый полк 285 с... Показать все
Место жительства
1942
Зашеек, город Полярные Зори, Мурманская область
Мурманская область, Кировский р-н, ст. Зашеек, Лесоучасток Восточная Губа
Военная награда
15.02.1944
Воинское звание: мл. лейтенант Командир взвода автоматчиков 226 отдельного танкового полка. Воинская часть: 226 тп 8 А Даты подвига: 07.02.1944-12.02.1944 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Прик... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВЛКСМ.
Смерть
31.05.1944
Панево, Островский уезд, Псковская губерния
Убит.
Похороны
?.06.1944
Гудово, Островский муниципальный район, Псковская область
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Островский р-н, д. Губино, в районе, кладбище, могила № 50 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 7678 Опись ист. инфор... Показать все
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