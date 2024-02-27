(Флеер) Вера (Двейра) Львовна (Лейбовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Флеер) Вера (Двейра) Львовна (Лейбовна)

Место рождения

г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901 ст.

Отец: Флеер Лейба Хаимович

Мать: Флеер Маша Иудовна (Александровна)

г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 169об-170
Смерть
Неизвестно
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