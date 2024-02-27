(Флеер) Вера (Двейра) Львовна (Лейбовна)
Место рожденияг. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения15.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901 ст.
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 169об-170
Смерть
Неизвестно