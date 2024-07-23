Петров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Андрей

Петров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Он был музыкантом, играл на скрипке! Спился и умер
Упоминание
Неизвестно
Его дети с фамилией матери
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский Борис Андреевич

Мать ребёнка: Черкасская Фрида Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Фрида Моисеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.