Петров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Он был музыкантом, играл на скрипке! Спился и умер
Упоминание
Неизвестно
Его дети с фамилией матери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский Борис Андреевич
Мать ребёнка: Черкасская Фрида Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно