(Эпштейн) Эйделя 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Эпштейн) Эйделя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мовша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Иосель

Отец ребёнка: Эпштейн Гирш

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Epshtein) Gena Nekha

Отец ребёнка: Эпштейн Гирш

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Эпштейн) Фрума Ривка

Отец ребёнка: Эпштейн Гирш

Рождение ребёнка
1813

Сын: Эпштейн Ицко

Отец ребёнка: Эпштейн Гирш

Рождение ребёнка
1817

Сын: Эпштейн Мордух

Отец ребёнка: Эпштейн Гирш

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