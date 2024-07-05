(Эпштейн) Эйделя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мовша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эпштейн Иосель
Отец ребёнка: Эпштейн Гирш
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Epshtein) Gena Nekha
Отец ребёнка: Эпштейн Гирш
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Эпштейн) Фрума Ривка
Отец ребёнка: Эпштейн Гирш
Рождение ребёнка
1813
Сын: Эпштейн Ицко
Отец ребёнка: Эпштейн Гирш
Рождение ребёнка
1817
Сын: Эпштейн Мордух
Отец ребёнка: Эпштейн Гирш