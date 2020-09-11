Чередова Вера Анатольевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1960
Дата смерти11.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1983
Дочь: Уманская Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Уманский Сергей
Рождение ребёнка
01.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабанов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
25.01.1993
Сын: Шабанов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Шабанов Владимир Викторович
Смерть
11.09.2020