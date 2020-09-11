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Чередова Вера Анатольевна

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

29.01.1960

Дата смерти

11.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1960

Отец: Чередов Анатолий Евстефеевич

Мать: Матвеева Александра Сергеевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
06.08.1983

Дочь: Уманская Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Уманский Сергей

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Владимир Викторович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.1993

Сын: Шабанов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Шабанов Владимир Викторович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
11.09.2020

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