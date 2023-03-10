Прошин Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти16.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец: Прошин Андрей
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1963