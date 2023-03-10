Прошин Евгений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошин Евгений Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

16.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Прошин Андрей

Мать: Прошина Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.1963
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