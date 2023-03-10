Несветаева Ефросиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаева Ефросиния Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Марфа Козьминична

Отец ребёнка: Несветаев Козьма Афонасьевич

Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Несветаев Никифор

Отец ребёнка: Несветаев Козьма Афонасьевич

Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
По ИР 1765г. ему 8 лет, т.е. он 1757г.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Несветаев Емельян Козмин

Отец ребёнка: Несветаев Козьма Афонасьевич

Смерть
1781
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