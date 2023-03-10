Несветаева Ефросиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1781
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Марфа Козьминична
Отец ребёнка: Несветаев Козьма Афонасьевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Несветаев Никифор
Отец ребёнка: Несветаев Козьма Афонасьевич
По ИР 1765г. ему 8 лет, т.е. он 1757г.
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Несветаев Козьма Афонасьевич
Смерть
1781