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Тюльпанова Александра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Иван Никаноров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Тюльпанова) Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Тюльпанова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тюльпанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров

Тюльпанов Василий Иванович (1849 — ?) Родился в семье пономаря села Демьяны Ростовского уезда Ивана Тюльпанова. По исключении из высшего отделения Ростовского Борисоглебского училища, в октябре 1864 г... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Тюльпанова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров

Смерть
Неизвестно

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