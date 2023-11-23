Тюльпанова Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Тюльпанова) Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Тюльпанова) Елена Иванова
Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тюльпанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров
Тюльпанов Василий Иванович (1849 — ?) Родился в семье пономаря села Демьяны Ростовского уезда Ивана Тюльпанова. По исключении из высшего отделения Ростовского Борисоглебского училища, в октябре 1864 г... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Тюльпанова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Тюльпанов Иван Никаноров
Смерть
Неизвестно