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Новиков Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Новиков Иван Аверьянович

Мать: Новикова Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Новиков Андрей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Новиков Леонтий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Катерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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