Новиков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина Константиновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Константиновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Новиков Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Новиков Леонтий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно