Киселенко Иосиф Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисель Евстафий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Бучки, Чернігівська область