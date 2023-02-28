Киселенко Иосиф Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселенко Иосиф Демьянович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

BB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Кисель Федот Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисель Евстафий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисель Парамон Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисель Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Бучки, Чернігівська область
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