Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

1879

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Мать: Фельдман Хинда

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Либа Сора

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Гительсон Уриа Мойше

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Бракосочетание
29.04.1898

Муж: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
03.11.1899

Сын: Гительсон Давид

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
?.08.1900

Сын: Гительсон Хаим

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
05.05.1903

Сын: Gitelzon Яков (Янкель Якоб)

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Гительсон Илель

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гительсон Ошер

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Гительсон Израиль Джером

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Смерть
1944
Ponary Forest in Vilna
Причина смерти: Murdered
Похороны
Неизвестно
Ponary Forest in Vilna.
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