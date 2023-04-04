Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
женский, родилась 1879, Даугавпилс, Daugavpils
умерла 1944, Ponary Forest in Vilna
МатьФельдман (Виленкина) Хинда1854 г.р.
ОтецФельдман Яков (Якоб Янкель)1848 г.р.
Супруги
Гительсон Шмуль АронНеизвестно г.р.
Дети
(Гительсон) Либа Сора1894 г.р.
Гительсон Уриа Мойше29.04.1898 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Гительсон) Либа Сора
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.04.1898
Сын: Гительсон Уриа Мойше
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Бракосочетание
29.04.1898
Муж: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
03.11.1899
Сын: Гительсон Давид
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
?.08.1900
Сын: Гительсон Хаим
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Gitelzon Яков (Янкель Якоб)
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Гительсон Илель
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гительсон Ошер
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
25.12.1908
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Смерть
1944
Ponary Forest in Vilna
Похороны
Неизвестно
Ponary Forest in Vilna.