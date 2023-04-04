Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1879, Даугавпилс, Daugavpils

умерла 1944, Ponary Forest in Vilna

Мать
Фельдман (Виленкина) Хинда1854 г.р.
Отец
Фельдман Яков (Якоб Янкель)1848 г.р.
Супруги
Гительсон Шмуль АронНеизвестно г.р.
Дети
(Гительсон) Либа Сора1894 г.р.
Гительсон Уриа Мойше29.04.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Мать: Фельдман (Виленкина) Хинда

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Гительсон) Либа Сора

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Гительсон Уриа Мойше

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Бракосочетание
29.04.1898

Муж: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
03.11.1899

Сын: Гительсон Давид

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
?.08.1900

Сын: Гительсон Хаим

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
05.05.1903

Сын: Gitelzon Яков (Янкель Якоб)

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Гительсон Илель

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гительсон Ошер

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Гительсон Израиль Джером

Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон

Смерть
1944
Ponary Forest in Vilna

Причина смерти: Murdered

Похороны
Неизвестно
Ponary Forest in Vilna.

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