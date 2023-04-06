Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Мать: Фельдман Хинда
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
29.04.1898
Сын: Гительсон Уриа Мойше
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Бракосочетание
29.04.1898
Муж: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
03.11.1899
Сын: Гительсон Давид
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
?.08.1900
Сын: Гительсон Хаим
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Gitelzon Яков (Янкель Якоб)
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Гительсон Илель
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гительсон Ошер
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Рождение ребёнка
25.12.1908
Отец ребёнка: Гительсон Шмуль Арон
Смерть
1944
Ponary Forest in Vilna
Причина смерти: Murdered
Похороны
Неизвестно
Ponary Forest in Vilna.