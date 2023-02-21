Чередова Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Бородина Гликерия Ильина

Отец ребёнка: Чередов Илья Евсеев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Чередов Кирсантей Ильин

Отец ребёнка: Чередов Илья Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Илья Евсеев

Смерть
Неизвестно
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