Чередова Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Бородина Гликерия Ильина
Отец ребёнка: Чередов Илья Евсеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Чередов Илья Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Илья Евсеев
Смерть
Неизвестно