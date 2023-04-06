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Анурова Мария Петровна

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Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

21.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ануров Стефан Павлович

Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Ануров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Врадий Варвара Павловна

Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануров Павел Иванович

Смерть
21.09.1969
УССР, г. Кировоград
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