Анурова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти21.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1906
Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Врадий Варвара Павловна
Отец ребёнка: Ануров Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1969
УССР, г. Кировоград