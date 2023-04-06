Дерябина Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Александра Николаевна

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Место рождения

Дерябино, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

06.05.1902

Дата смерти

02.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Дерябино, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1929

Дочь: Дерябина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Дерябин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Дерябина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дерябин Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.01.1982
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