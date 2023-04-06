Дерябина Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1902
Дата смерти02.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1929
Дочь: Дерябина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Дерябин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Дерябина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Дерябин Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.01.1982