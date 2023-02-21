Мазилкина Марья Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазилкина Марья Иларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 05.10.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Иван Еремьев

Кайбелы, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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