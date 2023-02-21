Мазилкина Марья Иларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 05.10.1872 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремин Иван Еремьев
Кайбелы, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно