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Кодесс (Городищер) Мария

Место рождения

Вознесенск, Миколаївська область

Дата рождения

28.12.1905

Дата смерти

07.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенск, Миколаївська область
Бракосочетание
07.01.1926

Муж: Кодесс Зиновий

Рождение ребёнка
08.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кодесс Зиновий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
07.09.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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