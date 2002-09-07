Кодесс (Городищер) Мария
Место рождения
Дата рождения28.12.1905
Дата смерти07.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1905
Бракосочетание
07.01.1926
Муж: Кодесс Зиновий
Рождение ребёнка
08.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кодесс Зиновий
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
07.09.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область