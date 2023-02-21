Сук Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сук Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сук Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сук Мария Георгиевна

Рассвет, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сук Мария Георгиевна

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