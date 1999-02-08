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Синюкова Дарья Андреевна
Синюкова Дарья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1999
Пол
Женский
Отец
Синюков Андрей Васильевич
1974 г.р.
Мать
Хвостенко Наталья Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1999
Отец:
Синюков Андрей Васильевич
Мать:
Хвостенко Наталья Владимировна
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