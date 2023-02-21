Жидких (Трубникова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидких (Трубникова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951

Отец: Трубников Николай Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1979

Дочь: Жидких Ольга Александровна

Отец ребёнка: Жидких Александр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1984

Дочь: Кукляева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Жидких Александр Борисович

Рождение ребёнка
25.11.1984

Дочь: Кукляева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Жидких Александр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
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