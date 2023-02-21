Жидких (Трубникова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951
Отец: Трубников Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1979
Дочь: Жидких Ольга Александровна
Отец ребёнка: Жидких Александр Борисович
Рождение ребёнка
25.11.1984
Дочь: Кукляева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Жидких Александр Борисович
Рождение ребёнка
25.11.1984
Дочь: Кукляева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Жидких Александр Борисович