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Нечаев Эвальд

Место рождения

Муром

Дата рождения

15.01.1942

Дата смерти

25.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942

Отец: Нечаев Алексей Михайлович

Мать: Driķe (Driķe) Zenta

Бракосочетание
Около 13.04.1967

Жена: Нечаева (Кондратьева) Нина

Рождение ребёнка
24.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева (Кондратьева) Нина

Смерть
25.11.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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