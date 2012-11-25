Нечаев Эвальд
Место рожденияМуром
Дата рождения15.01.1942
Дата смерти25.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942
Отец: Нечаев Алексей Михайлович
Мать: Driķe (Driķe) Zenta
Бракосочетание
Около 13.04.1967
Рождение ребёнка
24.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нечаева (Кондратьева) Нина
Смерть
25.11.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно