Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василий Веденеев
Мать: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
1855
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
14.01.1862
Сын: Щепалов Арсентий Алексеев
Мать ребёнка: Мария Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно