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Алексей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василий Веденеев

Мать: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
1855

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
14.01.1862

Сын: Щепалов Арсентий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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