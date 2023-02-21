Марков Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1925

Дочь: Журина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Маркова Ольга Павловна

Павлово, Корбангская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Маркова Ольга Павловна

Смерть
07.03.1943
Погиб. Смоленская обл, д. Ивсилоново
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