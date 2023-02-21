Марков Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1925
Дочь: Журина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Маркова Ольга Павловна
Павлово, Корбангская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Маркова Ольга Павловна
Смерть
07.03.1943
Погиб. Смоленская обл, д. Ивсилоново