Болдёнкова Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.
Сын: Сидоров Он Же Болдёнков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
04.10.1898 ст.
Дочь: Болдёнкова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Дочь: Балдёнкова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.
Сын: Сидоров Он Же Балдёнков Константин Ильич
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.
Дочь: Балдёнкова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Дочь: Болдёнкова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович
Смерть
Неизвестно