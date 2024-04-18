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Болдёнкова Дарья Петровна

Место рождения

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Сын: Сидоров Он Же Болдёнков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1898 ст.

Дочь: Болдёнкова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Дочь: Балдёнкова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.

Сын: Болдёнков Давид Ильич

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.

Сын: Сидоров Он Же Балдёнков Константин Ильич

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Дочь: Балдёнкова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Дочь: Болдёнкова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Болдёнков Илья Егорович

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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