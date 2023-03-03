Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Августа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Анатолий

Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай

Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Евтропий

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