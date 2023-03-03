Августа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Анатолий
Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай
Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Кузьмин Евтропий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Евтропий