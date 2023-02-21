Шимутовская (Семейкина) Тамара Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 19.03.1917
Дата смертиОколо 31.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 19.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения совсем не точная. Документы выданы в детдоме. Родители не известны. Были брат Володя и сестра Елена. Елена жила в Хабаровске
Рождение ребёнка
09.08.1939
Дочь: Шимутовская Юзефа Адольфовна
Отец ребёнка: Шимутовский Адольф Карлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шимутовская Люся
Отец ребёнка: Шимутовский Адольф Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
г. Львов
Смерть
Около 31.01.1988
г. Воронеж