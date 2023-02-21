Шимутовская (Семейкина) Тамара Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимутовская (Семейкина) Тамара Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 19.03.1917

Дата смерти

Около 31.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения совсем не точная. Документы выданы в детдоме. Родители не известны. Были брат Володя и сестра Елена. Елена жила в Хабаровске
Рождение ребёнка
09.08.1939

Дочь: Шимутовская Юзефа Адольфовна

Отец ребёнка: Шимутовский Адольф Карлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шимутовская Люся

Отец ребёнка: Шимутовский Адольф Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимутовский Адольф Карлович

г. Львов
Смерть
Около 31.01.1988
г. Воронеж
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