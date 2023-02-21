Орлов Евдоким Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1811 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Волчанскаго уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1781 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Орлов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно