Орлов Евдоким Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Евдоким Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1811 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Волчанскаго уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Орлов Антон Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Орлов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ефимия Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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