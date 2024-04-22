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Ткаченко Сергей Александрович

Место рождения

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1964

Отец: Ткаченко Александр Васильевич

Мать: Ткаченко Мария Андреевна

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1992

Дочь: Ткаченко Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Цеповяз Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1994

Дочь: Калюжная Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Володина Земфира Павловна

Рождение ребёнка
16.04.2003

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.2004

Дочь: Ткаченко Есения Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.2005

Сын: Ткаченко Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.2008

Дочь: Ткаченко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
19.12.2009

Дочь: Ткаченко Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.2011

Дочь: Ткаченко Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Светлана Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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