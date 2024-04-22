Ткаченко Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения01.06.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1964
Рождение ребёнка
12.07.1992
Дочь: Ткаченко Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Цеповяз Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1994
Дочь: Калюжная Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Володина Земфира Павловна
Рождение ребёнка
16.04.2003
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.2004
Дочь: Ткаченко Есения Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.2005
Сын: Ткаченко Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.2008
Дочь: Ткаченко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
19.12.2009
Дочь: Ткаченко Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.2011
Дочь: Ткаченко Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Светлана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно