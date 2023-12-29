Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивоненко Сергей Никифорович

Мать: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексейцева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Алексейцев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Петрович

Отец ребёнка: Алексейцев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Алексейцев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Алексейцев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексейцев Илья Петрович

Отец ребёнка: Алексейцев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексейцев Пётр

Смерть
Неизвестно

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