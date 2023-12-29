Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алексейцева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Алексейцев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексейцев Петрович
Отец ребёнка: Алексейцев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексейцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Алексейцев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексейцев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексейцев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексейцев Пётр
Смерть
Неизвестно